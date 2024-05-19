В Британии заявили, что не хотят воевать в Россией

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью «Би-би-си» заявил, что британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией.
Журналисты задали ему вопрос, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и дроны, но не оказывали подобную поддержку Украине.
«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну», — сказал Шэппс.
Он подчеркнул, что ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются.
Также министр объяснил нежелание Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus тем, что ВСУ будут использовать их для ударов по территории Крыма.
8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе.
Ранее в посольстве РФ высказались об ограничительных мерах Британии против РФ.