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В Британии заявили, что не хотят воевать в Россией

Министр обороны Британии Шэппс: Лондон не хочет напрямую воевать с Россией

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Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью «Би-би-си» заявил, что британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией.

Журналисты задали ему вопрос, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и дроны, но не оказывали подобную поддержку Украине.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну», — сказал Шэппс.

Он подчеркнул, что ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются.

Также министр объяснил нежелание Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus тем, что ВСУ будут использовать их для ударов по территории Крыма.

8 мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство вышлет из страны российского военного атташе.

Ранее в посольстве РФ высказались об ограничительных мерах Британии против РФ.

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