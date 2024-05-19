Спасатели прибыли на место крушения вертолета Раиси

Спасательные команды достигли места, где совершил аварийное приземление вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает локальный телеканал Press TV в Telegram.

«Спасатели прибыли в район, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана», — говорится в публикации.

Перед этим сообщалось, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее иранский МВД назвал причину крушения воздушного судна с Раиси на борту.