Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели прибыли на место крушения вертолета Раиси

Спасатели прибыли в район крушения вертолета с президентом Ирана Раиси на борту

Спасательные команды достигли места, где совершил аварийное приземление вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает локальный телеканал Press TV в Telegram.

«Спасатели прибыли в район, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана», — говорится в публикации.

Перед этим сообщалось, что плохие погодные условия мешают спасателям добраться до места аварийной посадки вертолета с президентом Ирана на борту.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников.

Ранее иранский МВД назвал причину крушения воздушного судна с Раиси на борту.

Все новости на тему:
Крушение вертолета Раиси
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами