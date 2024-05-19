Найденная в парке Москвы мертвая девочка могла отравиться психотропными веществами

Найденная в Измайловском парке столичная школьница могла отравиться. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По одной из версий правоохранителей, ребенок умер от отравления психотропными веществами. При этом подруга девочки, которую нашли ранее, также, предположительно, отравилась психотропными веществами. На данный момент она находится в больнице.

Точную причину смерти второй девочки установят после судебно-медицинской экспертизы.

«Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Ребенка искали накануне. По данным местных СМИ, вместе со знакомой они отправились в парк на прогулку, но так и не вернулись. Позже поисковики нашли сумку школьницы, в которой был телефон, но отсутствовали планшет и проездная карта.

Девочку нашли мертвой в болоте, вблизи Большого Купавенского проезда. На теле следов насильственной смерти обнаружить не удалось.

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