Стало известно о кортеже президента Ирана, попавшего в аварию на вертолете

В составе кортежа президента Ирана Эбрахима Раиси было три вертолета, до этого стало известно, что вертолет главы государства попал в аварию. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«В колонне Раиси было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения», — говорится в публикации.

Уточняется, что на борту одного из трех вертолетов находились министр энергетики и министр дорог.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложняется туманом.

В этот день Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев на границе и для участия в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

Ранее президент Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.