Во Франции указали на риски боевого столкновения с Россией

России и Франции не следует раздувать конфликт на Украине до состояния третьей мировой войны. С таким заявлением выступил французский журналист Рено Жирар в эфире местного телеканала TF1.

По мнению колумниста, диалог между двумя государствами начинает становиться все более жестким, что нежелательно для стран, владеющих мощным ядерным оружием массового поражения.

«Его (российско-украинский конфликт. — «Газета.Ru») не надо доводить до мировой войны», — утверждает Жирар.

Он напомнил о «подобной истории», произошедшей летом 1941 года.

«Тогда никто не смог все остановить», — пояснил журналист.

В материале призывается к тому, что обеим сторонам необходимо сделать так, чтобы делались взвешенные заявления.

До этого Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. В ответ на это Макрон назвал неуместными слова Путина о возможном применении ядерного оружия.

Ранее политолог заявила, что визит Путина в Китай затмил ухищрения Макрона.