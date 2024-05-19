В Петербурге девочка обманула отца, чтобы отправить мошенникам деньги с его карты

Девочка из Петербурга отправила мошенникам деньги с банковской карты отца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, девятилетняя школьница нашла в одном из каналов в Telegram пост, в котором автор предлагал выполнять задания и взамен получать внутреннюю валюту в популярной игре.

Вскоре девочка получила инструкцию, где нужно было узнать, сколько денег на счету у отца. Ребенок поинтересовался вопросом у родителя. Мужчина показал баланс и не вышел из приложения.

Позже девочка отправила скриншот из личного кабинета отца, на балансе у него было 219 тысяч рублей. Аферист дал школьнице задание отправить эту сумму по указанному номеру, но ребенок скинул только 50 тысяч рублей.

Глава семьи обратил внимание на ситуацию после сообщения о списании средств. Он заблокировал счета и обратился в полицию. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти мошенника.

Ранее учительница из Петербурга отдала мошенникам 10 млн рублей, чтобы обезопасить счет.