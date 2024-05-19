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Аналитик назвал последствия уничтожения газокомпрессорной станции Украины

Аналитик Юшков: уничтожение газокомпрессорной станции — проблема для Украины

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Gleb Garanich/Reuters

После уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины властям придется перестраивать работу газотранспортной системы страны. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, пишет «Лента.ру».

С одной стороны, уничтожение этой станции не повлияет на транзит газа. Однако если он прекратится, нужно будет перестраивать газотранспортную систему страны.

«Во-первых, качать с запада на восток на все свои территории — это будет дороже и технически сложнее, а во-вторых, непонятно, как им в достаточном объеме готовиться к отопительному сезону», — сказал он.

До этого сообщалось, что российские военные полностью уничтожили инфраструктуру газокомпрессорной станции «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины.

Вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию уничтожили в результате серии ударов. Когда именно станция была поражена — не уточняется.

Ранее сообщалось, что группировка ВС РФ «Юг» уничтожила украинскую станцию РЭБ «Буковель-AD».

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