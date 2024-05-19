Аналитик назвал последствия уничтожения газокомпрессорной станции Украины

После уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины властям придется перестраивать работу газотранспортной системы страны. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, пишет «Лента.ру».

С одной стороны, уничтожение этой станции не повлияет на транзит газа. Однако если он прекратится, нужно будет перестраивать газотранспортную систему страны.

«Во-первых, качать с запада на восток на все свои территории — это будет дороже и технически сложнее, а во-вторых, непонятно, как им в достаточном объеме готовиться к отопительному сезону», — сказал он.

До этого сообщалось, что российские военные полностью уничтожили инфраструктуру газокомпрессорной станции «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины.

Вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию уничтожили в результате серии ударов. Когда именно станция была поражена — не уточняется.

Ранее сообщалось, что группировка ВС РФ «Юг» уничтожила украинскую станцию РЭБ «Буковель-AD».