Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал», — написал он.

По информации Гладкова, в результате атаки пострадал один частный жилой дом: выбиты окна на веранде, посечен фасад здания. Кроме того, повреждения получили три легковых автомобиля и территория детской площадки.

«На месте работают оперативные службы», — добавил губернатор Белгородской области.

До этого Гладков сообщил, что в регионе и Белгороде объявлена ракетная опасность. Он также добавил, что людям на улице следует укрыться в подвале или в другом безопасном месте.

Также сообщалось, что в министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.