«Жизнь продолжается»: Джикия высказался об уходе из «Спартака»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, который покинет команду после завершения сезона-2023/24, высказался о своем уходе из клуба и церемонии проводов, которая состоялась на домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ну, а что поделать? Все прекрасно понимают, что так получилось, но жизнь продолжается. Было очень важно именно таким образом проститься со стадионом. Очень приятно, что было столько сюрпризов. Для меня этого дорогого стоит», — заявил Джикия.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду, за которую выступал семь лет, на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.

Ранее появилась информация, что Джикия почти подписал контракт с одним из российских клубов.