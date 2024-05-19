В Турции предположили, что страна может стать газовым хабом

Турция в ближайшие годы рассчитывает превратиться в крупный газовый хаб благодаря расширению инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) и диверсификации поставщиков трубопроводного топлива. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в эфире турецкого телеканала TRT.

«Мы стали страной, способной импортировать до половины необходимого газа в виде СПГ», — отметил Байрактар.

По его словам, у Турции есть законодательная база для перепродажи сжиженного газа с отправкой танкерами. За последние 8 лет мощности турецких СПГ-терминалов выросли до 160 млн кубометров в год.

Министр напомнил о достигнутых договоренностях на поставки СПГ из США, дополнительных объемов из Азербайджана, а также возможном импорте туркменского газа. «Турецкий поток» он назвал одним из ключевых проектов диверсификации источников трубопроводного топлива.

«Раньше мы получали часть российского газа транзитом через другие страны. Теперь мы берем его напрямую по «Турецкому потоку», — пояснил Байрактар.

Он анонсировал рост мощностей подземных хранилищ для СПГ с 5,8 млрд до 12 млрд кубометров к 2028 году.

До этого СМИ узнали о лазейке для турецких компаний в обход санкций против Израиля.

Ранее страны ЕС сократили закупки СПГ.