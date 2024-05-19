Участница «Фабрики звезд» вспомнила, как оказалась в реанимации из-за диет

Певица Корнелия Манго призналась в шоу «Секрет на миллион», что сидела на экстремальной диете.

Манго объяснила, что в тот период у нее был партнер, который ей говорил похудеть. Артистка призналась, что тогда «чуть-чуть заигралась». Чтобы сбросить лишние килограммы, она пила жиросжигающие таблетки, занималась в спортивном зале пять раз в неделю по два часа, а также отказалась от углеводов и питалась только мясом и овощами. В день она съедала всего по 800 калорий, что очень мало.

«Были предвестники: до этого две недели каждый день у меня шла кровь из носа. Потом мама позвонила и сказала: «Ты очень плохо выглядишь, приезжай», поэтому все в Астрахани и произошло: я проснулась утром и перестала видеть, был туман в глазах. Прихожу к окулисту, там проверили сахар, у меня 18, сказали, что диабет первого типа, еще врач определила это по отеку сетчатки. Сразу положили в реанимацию», — поделилась певица.

Манго вспомнила, что пролежала в реанимации три дня, где ей кололи инсулин и заставляли есть. В настоящее время у певицы всегда с собой дорогостоящая инсулиновая помпа. Артистка также рассказала, что в школе ее часто обзывали «толстожопой» и «черной». Певица призналась, что пришла на «Фабрику звезд», чтобы ее перестали травить.

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