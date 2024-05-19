Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участница «Фабрики звезд» вспомнила, как оказалась в реанимации из-за диет

Певица Корнелия Манго призналась, что была в реанимации из-за экстремальных диет

close
100%
korneliamango/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Корнелия Манго призналась в шоу «Секрет на миллион», что сидела на экстремальной диете.

Манго объяснила, что в тот период у нее был партнер, который ей говорил похудеть. Артистка призналась, что тогда «чуть-чуть заигралась». Чтобы сбросить лишние килограммы, она пила жиросжигающие таблетки, занималась в спортивном зале пять раз в неделю по два часа, а также отказалась от углеводов и питалась только мясом и овощами. В день она съедала всего по 800 калорий, что очень мало.

«Были предвестники: до этого две недели каждый день у меня шла кровь из носа. Потом мама позвонила и сказала: «Ты очень плохо выглядишь, приезжай», поэтому все в Астрахани и произошло: я проснулась утром и перестала видеть, был туман в глазах. Прихожу к окулисту, там проверили сахар, у меня 18, сказали, что диабет первого типа, еще врач определила это по отеку сетчатки. Сразу положили в реанимацию», — поделилась певица.

Манго вспомнила, что пролежала в реанимации три дня, где ей кололи инсулин и заставляли есть. В настоящее время у певицы всегда с собой дорогостоящая инсулиновая помпа. Артистка также рассказала, что в школе ее часто обзывали «толстожопой» и «черной». Певица призналась, что пришла на «Фабрику звезд», чтобы ее перестали травить.

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал, как борется с лишним весом ради кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами