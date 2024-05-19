МВД Ирана назвало причину жесткой посадки вертолета с Раиси на борту

Вертолет, перевозивший иранского президента Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы в связи с сильным туманом. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Ирана, пишет ТАСС.

Согласно информации ведомства, рельеф местности осложняет доступ к месту происшествия.

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Работа спасательных команд осложняется туманом. В этот день Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев на границе и для участия в церемонии открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

Ранее президент Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.