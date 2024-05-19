Дима Билан ответил на слухи об обручальном кольце

Певец Дима Билан рассказал в шоу «Ты не поверишь!», что носит на безымянном пальце не обручальное кольцо.

Билан отметил, что носит обычное серебряное украшение. Артист объяснил, что на безымянный палец удобно надевать кольцо.

«Потому что удобно! Правда, удобно. Еще так держишь микрофон, а оно блестит хорошо так. Сияет», — поделился артист.

Билан рассказал, что хотел бы партнершу, которая не пользуется социальной сетью. Артист хочет, чтобы его семейную жизнь «не растащила толпа».

В шоу Билан также заявил, что на нем висит венец безбрачия. Он считает, что на нем есть порча, которая мешает ему жениться. О венце безбрачия артисту рассказали на шоу «Битва экстрасенсов». Певец признался, что сначала не поверил в это. Однако, как отметил исполнитель, некоторые предсказания начали сбываться. Исполнитель признался, что на данный момент «разбирается» с венцом безбрачия.

12 марта издание «Экспресс газета» писало, что у певца роман со его помощницей Аленой Усачевой. Источники утверждали, что девушка беременна от Билана. Однако артист опроверг эту информацию. Он уверил, что если подобное действительно произойдет, то он обязательно поделится новостью с поклонниками.

Ранее Дима Билан ответил на слухи о романе с Олесей Судзиловской.