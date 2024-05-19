Четыре украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

«19 мая около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе и Белгороде объявлена ракетная опасность. Он также добавил, что людям на улице также следует укрыться в подвале или в другом безопасном месте.

Также сообщалось, что в министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.