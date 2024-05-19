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Стало известно, что стало с вертолетами из кортежа президента Ирана

Tasnim: два вертолета из кортежа президента Ирана добрались до места назначения

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tasnimnews.com

Два вертолета из кортежа президента Ирана целыми и невредимыми долетели до намеченной цели. Об этом сообщает Tasnim.

«В колонне Раиси было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, благополучно добрались до места назначения», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что спасатели не могут добраться до места ЧП с вертолетом Раиси из-за метеоусловий.

Днем 19 мая на севере-востоке Ирана вертолет Раиси «совершил жесткую посадку». Он возвращался из района Хода Афарин на северо-западе Ирана после после открытия плотины на общей границе с Азербайджаном. Сообщалось, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вместе с президентом находился в попавшем в аварию вертолете.

Перед этим президенты Ирана и Азербайджана открыли на границе новые гидроузлы.

Ранее МВД Ирана назвало причину жесткой посадки вертолета с Раиси на борту.

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