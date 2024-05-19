В Новой Каледонии расчистили от баррикад дорогу до аэропорта

Сотрудники жандармериии Франции рассчистили от баррикад главной дороги, ведущей из столицы Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, города Нумеа в международный аэропорт Ла-Тонтута. Об этом проинформировал министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен на своей странице в социальной сети X.

«Операция по расчистке главной дороги, начатая вчера, увенчалась успехом: уничтожено 76 блокпостов», — сообщил он.

Дарманен также сообщил о задержании более чем 200 участников беспорядков и возобновлении работы 20 продовольственных магазинов.

До этого стало известно, что ситуация в системе здравоохранения Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, приближается к «очень критической» из-за баррикад, выстроенных сторонниками независимости острова. Перед этим прокурор Ив Дюпа заявил, что во Франции запущено официальное расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии.

Ранее Захарова прокомментировала протесты в Новой Каледонии.