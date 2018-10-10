Трамп пообещал быстро ответить Индии за покупку С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки ответить Индии на покупку российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Трампу был задан вопрос о том, намерены ли США как-то отреагировать на покупку Индией российских С-400.
Реклама
«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что США пригрозили Индии санкциями из-за решения приобрести российские комплексы ПВО.
Позднее в Индии отреагировали на угрозы США из-за российского оружия.