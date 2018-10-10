Трамп пообещал быстро ответить Индии за покупку С-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки ответить Индии на покупку российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Трампу был задан вопрос о том, намерены ли США как-то отреагировать на покупку Индией российских С-400.

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«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Индии санкциями из-за решения приобрести российские комплексы ПВО.

Позднее в Индии отреагировали на угрозы США из-за российского оружия.