Военная прокуратура возбудила дело из-за взрывов на складе на Украине

Украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело после пожара, который привел к продолжительным взрывам на складе боеприпасов, расположенном в Черниговской области, передает РИА «Новости».

«Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой центрального региона Украины начато уголовное производство по части 3 статьи 425 («Небрежное отношение военнослужащего лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения»)», — говорится в тексте сообщения.

Реклама

В соответствии с этой статьей предусматривается до семи лет лишения свободы. Отмечается, что досудебное расследование было поручено следственному отделу управления службы безопасности Украины в Черниговской области.

Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3:40 по местному времени. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.