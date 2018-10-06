Власти Крыма предостерегли Киев от провокаций в Азовском море

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег киевские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с проведением там военных учений, передает РИА «Новости».

«Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны», — сказал он.

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По его словам, предстоящие учения украинских военных больше напоминают «игру в войнушку».

«Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина планирует закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии.