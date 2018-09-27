CNN: новейшие истребители США нанесли первый боевой удар в Афганистане

Многоцелевые истребители пятого поколения F-35B ВВС США произвели первые удары в боевых условиях на территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех сотрудников Пентагона.

По данным CNN, истребители F-35B американских ВВС атаковали в Афганистане цели движения «Талибан» (организация запрещена в России).

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Данная спецификация истребителей является единственной из трех в линейке, которая может совершать вертикальную посадку. Также ей необходима минимальная дистанция для разгона перед взлетом. Эти истребители были разработаны для морской пехоты США.

Ранее эксперты уличили Пентагон в сокрытии критических дефектов F-35.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.