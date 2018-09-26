МИД России отреагировал на планы Польши по размещению военной базы США

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что планы польской стороны по созданию на своей территории военной базы Соединенных Штатов направлены против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Грушко, США и их союзники фактически переходят к применению мер по обеспечению безопасности, которые использовались во время Холодной войны.

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«Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы», — сказал Грушко.

Он добавил, что российская сторона не уходит от диалога, и подчеркнул, что размещение такой базы является нарушением Основополагающего акта Россия – НАТО, который предполагает запрет на размещение значительных военных сил на постоянной основе.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о готовности выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США.