Нетаньяху и Путин договорились о встрече военных России и Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным договорился о встрече военных делегаций России и Израиля с целью обсуждения координации действий в Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы по-прежнему будем действовать против усиления иранского присутствия в Сирии и продолжим координацию между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами России. Я договорился с президентом Путиным, что рабочие группы… встретятся в ближайшее время для достижения этой цели», — сказал Нетаньяху.

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Он подчеркнул, что за последние три года Израиль достиг успехов в противодействии военному присутствию Ирана в Сирии «при максимальной и очень эффективной координации в сфере безопасности с российской армией».

Ранее сообщалось, что израильская армия продолжит выполнять операции в Сирии.