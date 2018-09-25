Погибших при крушении Ил-20 в Сирии военных наградят посмертно

Пятнадцать российских военнослужащих, которые погибли при крушении самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября, будут награждены орденами Мужества посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА «Новости».

Как подчеркнули в министерстве, военнослужащие будут награждены за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирии.

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В Минобороны добавили, что семьям погибших военнослужащих оказывается необходимая помощь и поддержка.

Ранее в Совфеде предложили создать бесполетную зону над авиабазой России в САР.

Самолет Ил-20 потерпел крушение в Сирии 17 сентября в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, прикрылись российским самолетом.