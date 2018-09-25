СМИ Израиля обеспокоились поставкой российских С-300 в Сирию

Поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию представляет серьезную угрозу для армии Израиля, так как они намного эффективнее имеющихся в САР средств ПВО. Такое мнение выразила автор The Jerusalem Post Анна Аронхейм.

Аронхейм написала, что управлять российскими С-300 будут автоматизированные системы, доступ к которым будет только у военных России. По ее мнению, таким образом Москва получит полный контроль над ситуацией в сирийском небе, что должно помочь избежать инцидентов, подобных крушению Ил-20.

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Также отмечается, что ранее военные САР располагали системами ПВО советских лет в диапазоне от SA-2s до SA-22 и зенитно-ракетными пушечными комплексами (ЗРПК) типа «Панцирь». С-300 окажут сильно повлияют на противовоздушную оборону Сирии, так как способны поражать цели на дистанции до 300 км.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал передачу российского зенитного ракетного комплекса С-300 Сирии.