Минобороны: 15 человек на борту Ил-20 погибли из-за действий Израиля

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Министерство обороны России сообщило о 15 погибших при нападении на российский Ил-20 в Сирии, передает РИА «Новости».

«В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии.

Об исчезновении над Средиземным морем российского Ил-20 с военными на борту стало известно в ночь на вторник . «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.