Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО подошли ближе к Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных мониторинговых ресурсов.

Отмечается, что сейчас в непосредственной близости от Сирии располагаются фрегаты ВМС Канады «Вилль де Квебек», ВМС Нидерландов «Де Рейтер» и ВМС Греции «Элли». Кроме того, эту информацию подтвердил капитан одного из голландских фрегатов, являющегося флагманом группы.

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Также отмечается, что на данный момент силы ВМС США в Средиземном море имеют 204 крылатых ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по целям в Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля.