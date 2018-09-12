В МИД России заявили о «шантаже и угрозах» США для срыва «ядерной сделки»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США «шантажом и угрозами» добиваются срыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Слова постпреда передает РИА «Новости».

Ульянов заявил, что выход США из СВПД был бы «достоин сожаления», но это, по его мнению, не помешало бы успешно выполнять «ядерную сделку».

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«Проблема, однако, в том, что США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договоренности», — сказал Ульянов.

Он отметил, что такую политику «приходится квалифицировать» как сознательные действия на «подрыв СВПД».

«Это совершенно безответственный подход», — заключил Ульянов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва совместно с Тегераном, Пекином и рядом европейских стран продолжит работу по выстраиванию «обороны от экстерриториальных санкций США».