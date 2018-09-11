Telegraph назвала учения «Восток-2018» триумфом Путина

Россия проводит крупнейшие с советского времени военные учения «Восток-2018», пишет британская газета Daily Telegraph.

Газета отмечает, что такие учения станут «триумфальным моментом» для президента России Владимира Путина. В материале говорится, что военные учения подтвердят стремление Москвы стать крупным военным и дипломатическим игроком в регионе. Между тем, сами учения «Восток-2018» — это не только демонстрация боевой мощи России, но и ознаменование потепления отношений с восточным соседом и бывшим врагом — Китаем, пишет Daily Telegraph.

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Национальная освободительная армия Китая примет участие в российских учениях. Вооруженные силы Китая направят 3,2 тыс. военнослужащих и 30 самолетов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «рутинным процессом» стартовавшие учения Вооруженных сил России, Китая и Монголии «Восток-2018».