Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада продолжает манипулировать Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доклад ОЗХО по инциденту в апреле этого года в Думе до сих пор не выпущен. Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег к недопустимости грубого манипулирования этой международной организацией», — сказал Лавров.

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Он также добавил, что страны Запада продолжают свои попытки манипулирования ОЗХО.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время данные попытки «даже нарастают».

В мае Министерство обороны России заявило, что Вашингтон желает превратить ОЗХО в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию.