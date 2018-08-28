Турция ответила на призыв США отказаться от покупки С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление Пентагона, который порекомендовал Анкаре отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, Турция обязана защищать свое воздушное пространство и рассчитывает на понимание американской стороны.

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Он также добавил, что США «не желают» поставить Турции истребители F-35.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара призывает Вашингтон «отказаться от языка угроз».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не рекомендуют Турции приобретать российские зенитные ракетные комплексы С-400.