У студентов появится еще один способ получить звание без призыва в армию

Российские студенты смогут получить воинское звание без призыва в армию, даже если в их вузах нет военной кафедры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, у студентов появится возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах.

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В частности, в качестве эксперимента Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета начинает обучать не только студентов СФУ, но и других гражданских вузов. Подчеркивается, что в дальнейшем такая система получения военного образования начнет применяться по всей стране. Оплачивать обучение будет Минобороны.

По окончании УВЦ студенты получают гражданские дипломы и военный билет. В нем указано звание и военно-учетная специальность. Они примут присягу и получат звание сержантов или рядовых запаса.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил замену военных кафедр в вузах учебными центрами.