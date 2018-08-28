У студентов появится еще один способ получить звание без призыва в армию
Российские студенты смогут получить воинское звание без призыва в армию, даже если в их вузах нет военной кафедры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Как отмечается, у студентов появится возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах.
В частности, в качестве эксперимента Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета начинает обучать не только студентов СФУ, но и других гражданских вузов. Подчеркивается, что в дальнейшем такая система получения военного образования начнет применяться по всей стране. Оплачивать обучение будет Минобороны.
По окончании УВЦ студенты получают гражданские дипломы и военный билет. В нем указано звание и военно-учетная специальность. Они примут присягу и получат звание сержантов или рядовых запаса.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил замену военных кафедр в вузах учебными центрами.