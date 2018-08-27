Макрон рассказал об эффекте от координации с Россией по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что механизм координации с Россией по Сирии, созданный в Санкт-Петербурге, принес свои первые результаты, в частности — в гуманитарной сфере. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед послами в Париже, которое транслируется в твиттере.

«Механизм координации с Россией, созданный в Санкт-Петербурге, дал первый эффект, в частности, в гуманитарном плане», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных международных проблем: в частности, поднимались вопросы оказания гуманитарной помощи и содействия населению Восточной Гуты в Сирии.