В Китае опровергли сообщения о вовлеченности в сирийский конфликт

Cпециальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь заявил, что сообщения о якобы военном присутствии КНР в Сирии являются «искажением политики» страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последнее время в СМИ появились спекуляции на тему того, что Китай готовится принять участие в сирийском конфликте, это искажение политики Китая. Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что его слова можно рассматривать как официальное политическое заявление. Также Се Сяоянь добавил, что Китай выступает решительно против любых форм терроризма.