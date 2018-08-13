В Сирии при нападении боевиков погибли три солдата правительственной армии

В результате обстрела боевиками позиций правительственных войск в Сирии погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Алексея Цыганкова.

Глава ЦПВС рассказал, что в минувшие сутки были зафиксированы обстрелы в районах ряда сирийских населенных пунктов. Также были атакованы территории, на которых находятся отряды национальной обороны — в районе сектора Кастелло и северо-западной окраины города Алеппо.

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«В ходе обстрелов погибло три и ранено восемь военнослужащих Сирийской Арабской Республики», — сказал Цыганков.

Ранее сообщалось, что военные уничтожили пять беспилотников около базы России в Сирии.