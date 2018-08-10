США призвали Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США призывают Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, США обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате атаки в Йемене.

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Она также добавила, что Вашингтон призывает Эр-Рияд провести полное и прозрачное расследование инцидента.

Науэрт подчеркнула, что США выражают соболезнования семьям погибших при атаке в Йемене.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки на автобус с детьми в Йемене увеличилось до 50 человек.

Как отмечалось, при атаке также пострадали 77 человек.