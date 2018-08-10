США призвали Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене
Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США призывают Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, США обеспокоены сообщениями о гибели мирных жителей в результате атаки в Йемене.
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Она также добавила, что Вашингтон призывает Эр-Рияд провести полное и прозрачное расследование инцидента.
Науэрт подчеркнула, что США выражают соболезнования семьям погибших при атаке в Йемене.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки на автобус с детьми в Йемене увеличилось до 50 человек.
Как отмечалось, при атаке также пострадали 77 человек.