Иран провел военные учения в Персидском заливе

Корпус стражей иранской революции провел крупные военные учения в Персидском заливе, передает Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA.

Официальный представитель Корпуса Рамезан Шариф отметил, что учения потребовались для поддержания и повышения боеготовности войск в Персидском заливе. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить «возможные авантюрные поступки» врагов. При этом Шариф не стал уточнять, кого иранские власти считают врагами.

Реклама

Официальный представитель подчеркнул, что военно-морские учения прошли «успешно».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна уменьшит присутствие в Сирии или покинет ее, когда подойдет к концу борьба с терроризмом.