Звезда КВН Картункова поделилась планами на Новый год

Актриса Картункова собралась праздновать Новый год на даче до утра

kartynkova222/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ольга Картункова поделилась планами на Новый год. Свой идеальный новогодний праздник она описала в беседе с NEWS.ru.

Звезда КВН призналась, что любит отмечать праздник до утра, но планирует встретить его в комфортной обстановке и в пижаме.

«С семьей на даче, «Ирония судьбы» и праздновать до самого утра», — сказала артистка.

Накануне сообщалось, что певица Надежда Кадышева отказалась сниматься в одном из новогодних «огоньков» из-за обиды.

СМИ утверждают, что Кадышева не выступит в Новый год на канале «Россия» из-за ток-шоу о личной жизни ее сына и коллеги по сцене Григория Костюка. Вместе с сыном артистка появится в новогодних шоу НТВ и Первого канала.

Ранее сообщалось, что Саша Петров споет в Новый год на Первом канале.