Во Франции заявили о попытке срыва переговоров по Украине

Политик Филиппо: Макрон и ЕС пытаются саботировать переговоры по Украине
Alexis Sciard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица Европейского союза (ЕС) систематически предпринимают действия, направленные на срыв мирных инициатив по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает RT.

Подчеркивая наличие в мировой политике лидеров, приверженных мирному урегулированию, Филиппо указал на президента США Дональда Трампа. В отличие от Трампа, по мнению спикера, существует группа политических деятелей, неустанно стремящихся к срыву мирного процесса.

«Французскому народу нужно взять свою судьбу в свои собственные руки и заявить: «Хватит! Мы устали от этой разорительной войны, где люди гибнут ни за что!» – подчеркнул Филиппо.

13 декабря сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон еще не принял решение, поедет ли он в Германию на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, учитывая неопределенность по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны Белого дома.

Ранее Макрон, Мерц и Стармер заявили о «решающем моменте» для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
