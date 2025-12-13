На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку украинских войск
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он рассказал, что по предварительным данным, ВС России сбили две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — добавил Развожаев.

13 декабря экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что украинские власти могут вести подготовку к атаке, прикрываясь мирными заявлениями, однако любые подобные попытки ВСУ в итоге провалятся. Такое мнение он высказал в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского, который признал, что отбить Крым военным путем невозможно.

Прозоров уточнил: подобная акция могла бы стать «медийно-показательной операцией» для зарубежных партнеров Киева с целью продемонстрировать, что ВСУ не находятся в плачевном состоянии.

Ранее Развожаев рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при атаке ВСУ на Севастополь.

