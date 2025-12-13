Российская спортсменка квалифицировалась на Олимпиаду

Российская конькобежка Ксения Коржова квалифицировалась на Олимпиаду 2026 года, которая пройдет в Италии.

Россиянка заняла 17-е место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях. Коржова допущена только на дистанции 3000 м, поэтому отобралась по результату.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее на Украине отреагировали на допуск россиян к турнирам.