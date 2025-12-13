Аэропорт Геленджика ограничил прием и отправку рейсов

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Там уточнили, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов. Ограничения в воздушной гавани Геленджика дополняют уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

До этого в краснодарском аэропорту Пашковский тоже ввели дополнительные временные ограничения на прием и отправку самолетов из соображений безопасности. А в Краснодарском крае начал действовать режим беспилотной опасности.

В МЧС предупредили жителей Кубани об угрозе падения беспилотников. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.