Аэропорт Калуги приостановил полеты

В калужском аэропорту Грабцево временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

До этого полеты из соображений безопасности приостановили в аэропортах Геленджика и Краснодара. В первой воздушной гавани меры дополнили уже существующие ограничения: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

В краснодарском аэропорту Пашковский прием и отправку рейсов приостановили на фоне режима беспилотной опасности. В МЧС предупредили жителей Кубани об угрозе падения БПЛА. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее жители Орла заявили о громких звуках над городом.