На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Электробус задом врезался в остановку в Новой Москве

В поселке Птичное автобус задом наехал на остановку
true
true
true

В Новой Москве электробус протаранил остановку. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации уточняется, что инцидент произошел в поселке Птичное у дома культуры «Десна». На видео с места происшествия видно, как автобус сдает назад и въезжает в автобусную остановку. Голос за кадром призывает ожидающих там уходить. Они успевают отбежать в сторону. В ролике за автобусом бежит мужчина, который стремится попасть в кабину транспортного средства, чтобы его остановить.

«Водитель электробуса сдавал назад с горки. И вот результат — снес остановку», — рассказали очевидцы.

В ноябре в Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. Потеряв сознание, мужчина на низкой скорости протаранил два автомобиля на Волгоградском проспекте. Пассажирам пришлось останавливать автобус самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал. Водителю потребовалась помощь медиков.

Ранее в Москве из реки вытащили пикап Tesla Cybertruck.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами