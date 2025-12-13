Электробус задом врезался в остановку в Новой Москве

В Новой Москве электробус протаранил остановку. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации уточняется, что инцидент произошел в поселке Птичное у дома культуры «Десна». На видео с места происшествия видно, как автобус сдает назад и въезжает в автобусную остановку. Голос за кадром призывает ожидающих там уходить. Они успевают отбежать в сторону. В ролике за автобусом бежит мужчина, который стремится попасть в кабину транспортного средства, чтобы его остановить.

«Водитель электробуса сдавал назад с горки. И вот результат — снес остановку», — рассказали очевидцы.

В ноябре в Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. Потеряв сознание, мужчина на низкой скорости протаранил два автомобиля на Волгоградском проспекте. Пассажирам пришлось останавливать автобус самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал. Водителю потребовалась помощь медиков.

