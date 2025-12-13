На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое военных США и переводчик погибли в Сирии

В Пальмире в ходе операции против ИГ погибли два военнослужащих США и переводчик
Hussein Malla/AP

Двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик погибли в сирийском городе Пальмира в ходе операции против «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена в России). Об этом в социальной сети Х сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, еще трое человек получили ранения.

Также представитель военного ведомства заявил, что нападение произошло «во время проведения солдатами работы с ключевым лидером».

«Их миссия заключалась в поддержке продолжающихся операций по борьбе с ИГ и терроризмом в регионе», — добавил он.

13 декабря телеканал Syria TV сообщил, что совместные силы Сирии и США подверглись атаке в районе Пальмиры. По информации этого СМИ, в результате стрельбы ранения получили американские и сирийские военные.

1 декабря президент США Дональд Трамп положительно оценил работу сирийских властей и заявил, что рассчитывает на мирное сосуществование Сирии с Израилем. По его словам, новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа упорно работает над тем, чтобы наладить дипломатические отношения с Израилем.

Ранее военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению.

