В Польше опубликовали доклад о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки

Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши обнародовало доклад, посвященный воздействию ФСБ России на польскую Службу военной контрразведки (СВК). Об этом сообщает РИА Новости.

Предметом публикации стал отчет комиссии, занимавшейся изучением «российского и белорусского влияния на безопасность Польши в период с 2004 по 2024 год». Данная комиссия, выступавшая в качестве вспомогательного органа при премьер-министре и учрежденная распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года, была упразднена премьер-министром Дональдом Туском в конце июля.

Тем не менее, БНБ, находящееся в подчинении президента Польши Кароля Навроцкого, оппозиционного премьеру Туску, предало огласке часть доклада упомянутой комиссии, касающуюся взаимодействия польских и российских спецслужб в период 2010-2014 годов, когда у власти также находилось правительство под руководством Туска.

В выводах доклада утверждается, что «СВК, будучи институтом, чья основная миссия заключается в защите Вооруженных сил Польши от угроз, исходящих от иностранных разведывательных служб, оказалась под воздействием Российской Федерации».

Согласно отчету, глава Службы военной контрразведки, бригадный генерал Януш Носек, «поддавшись влиянию ФСБ и заручившись согласием высшего руководства страны, включая премьер-министра Дональда Туска, на сотрудничество с ФСБ», активизировал взаимодействие с российской спецслужбой. Это привело к подписанию 11 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге соглашения между СВК и ФСБ, касающегося сотрудничества и взаимодействия в сфере военной контрразведки.

