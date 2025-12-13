Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши обнародовало доклад, посвященный воздействию ФСБ России на польскую Службу военной контрразведки (СВК). Об этом сообщает РИА Новости.
Предметом публикации стал отчет комиссии, занимавшейся изучением «российского и белорусского влияния на безопасность Польши в период с 2004 по 2024 год». Данная комиссия, выступавшая в качестве вспомогательного органа при премьер-министре и учрежденная распоряжением главы правительства от 21 мая 2024 года, была упразднена премьер-министром Дональдом Туском в конце июля.
Тем не менее, БНБ, находящееся в подчинении президента Польши Кароля Навроцкого, оппозиционного премьеру Туску, предало огласке часть доклада упомянутой комиссии, касающуюся взаимодействия польских и российских спецслужб в период 2010-2014 годов, когда у власти также находилось правительство под руководством Туска.
В выводах доклада утверждается, что «СВК, будучи институтом, чья основная миссия заключается в защите Вооруженных сил Польши от угроз, исходящих от иностранных разведывательных служб, оказалась под воздействием Российской Федерации».
Согласно отчету, глава Службы военной контрразведки, бригадный генерал Януш Носек, «поддавшись влиянию ФСБ и заручившись согласием высшего руководства страны, включая премьер-министра Дональда Туска, на сотрудничество с ФСБ», активизировал взаимодействие с российской спецслужбой. Это привело к подписанию 11 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге соглашения между СВК и ФСБ, касающегося сотрудничества и взаимодействия в сфере военной контрразведки.
Ранее в Польше заявили о задержании 55 человек, действующих «в интересах России».