Евгений Миронов сделал редкое заявление о сыне

Актер Миронов заявил, что снимается в детской сказке ради 11-летнего сына
true
true
true

Народный артист России Евгений Миронов сделал редкое заявление о сыне. Об 11-летнем Петре он поговорил на передаче «Утро. ТНТ».

У 59-летнего Миронова спросили, какое кино любит мальчик.

«Мы смотрели «Иваново детство» Тарковского, и я видел, что если бы была возможность переключить на что-то более развлекательное [он бы переключил]... Но я погрузил его, и дальше у него были вопросы ко мне — очень важные, очень хорошие», — вспоминает артист.

Миронов настаивает, что детям надо осторожно прививать вкус к настоящему искусству, которого мало в любой стране мира. Ребенка он водит на детские спектакли в Театр Наций и Театр Образцова, а вот свою фильмографию пока не показывает.

«Весь мой репертуар — взрослый. Сейчас я снимаюсь в детской сказке, вот это — для него в том числе», — заключил Миронов.

Актер всегда скрывал свою личную жизнь. Он также не стал делиться с общественностью новостью о том, что стал отцом, и несколько лет скрывал сына от лишнего внимания. Однако позже начал выводить мальчика в свет — в 2024 году привел ребенка на открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Ранее звезда КВН Картункова поделилась планами на Новый год.

