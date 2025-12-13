«Активная оборона»: главком ВСУ описал ситуацию на линии боевого столкновения

Ситуация на фронте остается сложной, противник наступает почти по всей линии боевого столкновения, написал в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о действиях армии республики за ноябрь.

Он отметил, что иногда количество боестолкновений достигает 300 в день, а это самый высокий показатель с начала военных действий. ВСУ продолжают активно использовать тактику «активной обороны».

Сырский утверждает, что заявления российской стороны о продвижении ВС РФ не соответствуют действительности.

«Несмотря на дефицит ракет, удерживаем эффективность противовоздушной обороны. <...> В условиях, когда объемы международной помощи техникой сокращаются, ремонт имеющихся средств является чрезвычайно важным источником усиления боевых подразделений», — сообщил главком ВСУ.

Он добавил, что поставил перед ВСУ задачи стабилизировать обстановку на фронте, обеспечить пополнение армии и завершить формирование командования киберсил до конца года.

В начале месяца Сырский призвал Великобританию и остальные страны Европы готовиться к «масштабной войне» с Россией. По его мнению, необходимо сделать все, чтобы «обеспечить способность поддерживать уровень обороны», а армия должна быть достаточно современной для «отражения агрессии, как самостоятельно, так и при поддержке союзников».

