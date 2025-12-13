Сафонов пропустил два мяча от аутсайдера чемпионата Франции

«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист «ПСЖ» Гонсалу Рамуш. Через восемь минут преимущество Парижан удвоил Кентен Нджанту, но еще до перерыва Жесси Деменге отыграл один мяч. Во втором тайме Дезире Дуэ вновь довел преимущество парижан до двух мячей, а окончательный счет матча установил Георгий Цитаишвили.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 36 очков. «Мец» идет на 18 строчке, набрав 11 баллов.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Ранее конкурент Сафонова в «ПСЖ» восстановился после травмы.