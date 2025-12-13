На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сафонов пропустил два мяча от аутсайдера чемпионата Франции

«ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Мец» со счетом 3:2
true
true
true
close
Panoramic/Global Look Press

«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист «ПСЖ» Гонсалу Рамуш. Через восемь минут преимущество Парижан удвоил Кентен Нджанту, но еще до перерыва Жесси Деменге отыграл один мяч. Во втором тайме Дезире Дуэ вновь довел преимущество парижан до двух мячей, а окончательный счет матча установил Георгий Цитаишвили.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 36 очков. «Мец» идет на 18 строчке, набрав 11 баллов.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Ранее конкурент Сафонова в «ПСЖ» восстановился после травмы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами