Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии

Мерц: в Германии возможно возвращение обязательной военной службы
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности возвращения обязательной военной службы в стране в течение ближайших лет. Об этом сообщает телеканал Phoenix, транслировавший его выступление.

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере, для молодых мужчин», – заявил канцлер.

Он уточнил, что конституция Германии не предусматривает обязательную военную службу для женщин. В связи с этим Мерц высказался в поддержку возобновления обязательной альтернативной гражданской службы.

В ноябре парламентские фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пришли к соглашению по проекту закона, предусматривающему новую модель военной службы, основанную на призыве по жребию. Разработка концепции развития военной службы опиралась на рекомендации военных специалистов, а также на обязательства, взятые Германией перед Североатлантическим альянсом.

Ранее Писториус назвал всеобщую воинскую повинность в Германии сигналом России.

