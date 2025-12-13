Жители Орла слышат громкие звуки на фоне опасности атаки БПЛА

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, а при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.

До этого в Краснодарском крае был введен режим беспилотной опасности. В ведомстве предупредили жителей региона об угрозе падения беспилотников. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112. В краснодарском аэропорту Пашковский ввели дополнительные временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Примерно в это же время ВСУ атаковали Севастополь. По предварительным данным, ВС России сбили две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент.

А Орловскую область атаковали БПЛА, пишут местные паблики. Жители Орла заявили, что слышали хлопки и громкие звуки. В регионе действует опасность атаки дронов.

Ранее Воронеж атаковала «скоростная воздушная цель».